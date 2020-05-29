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Кулеба: Украина рассчитывает на поддержку Венгрии в НАТО

Пятница, 29 мая 2020, 14:40

Украина рассчитывает на возобновление поддержки со стороны Венгрии в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Нет никаких объективных причин для того, чтобы между нами существовали какие-либо существенные проблемы. Мы рассчитываем, что будет восстановлена ​​полноценная поддержка Венгрией Украины в НАТО", - отметил Кулеба.

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Он добавил, что Венгрия при этом может рассчитывать на поддержку Украиной ее инициатив в Центральной Европе, поскольку Украина "также относится к центральноевропейской семье".

"Мы рассчитываем работать на общий результат, когда наши страны будут выигрывать от сотрудничества, а не проигрывать от конфронтации", - заявил министр иностранных дел Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня глава МИД Украины встречается с венгерским коллегой Петером Сийярто в Будапеште, куда украинский министр прибыл на автомобиле, учитывая карантин.

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