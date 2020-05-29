WizzAir почне літати з Києва до Зальцбурга
Авіакомпанія WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Зальцбурга.
Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.
Угорська авіакомпанія WizzAir анонсувала відкриття 6 нових маршрутів до австрійського Зальцбурга з початку липня. Це рейси з Києва, Ларнаки, Бухареста, Белграда, Тузли та Скоп’є. Бронювання квитків на них вже відкрите.
Перший рейс із Зальцбурга до Києва анонсований на 1 липня.
У компанії нагадують, що відтепер на борту діють посилені заходи безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – маски і рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію.
Як повідомлялося раніше, посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня.