WizzAir почне літати з Києва до Зальцбурга

Авіакомпанія WizzAir відкриває новий рейс з Києва до Зальцбурга.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії.

Угорська авіакомпанія WizzAir анонсувала відкриття 6 нових маршрутів до австрійського Зальцбурга з початку липня. Це рейси з Києва, Ларнаки, Бухареста, Белграда, Тузли та Скоп’є. Бронювання квитків на них вже відкрите.

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Перший рейс із Зальцбурга до Києва анонсований на 1 липня.

У компанії нагадують, що відтепер на борту діють посилені заходи безпеки у зв’язку з епідемією коронавірусу. Зокрема, впродовж перельоту пасажири мають носити захисні маски, а екіпаж – маски і рукавички. У салонах регулярно проводять дезінфекцію.

Як повідомлялося раніше, посол України в Австрії Олександр Щерба заявив, що авіасполучення між Україною і Австрією може відновитися після 23 червня.