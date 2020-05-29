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WizzAir начнет летать из Киева в Зальцбург

Пятница, 29 мая 2020, 17:38

Авиакомпания WizzAir открывает новый рейс из Киева в Зальцбург.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Венгерская авиакомпания WizzAir анонсировала открытие шести новых маршрутов в австрийский Зальцбург с начала июля. Это рейсы из Киева, Ларнаки, Бухареста, Белграда, Тузлы и Скопье. Бронирование билетов на них уже открыто.

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Первый рейс из Зальцбурга в Киев анонсирован на 1 июля.

В компании напоминают, что отныне на борту действуют усиленные меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. В частности, в течение перелета пассажиры должны носить защитные маски, а экипаж - маски и перчатки. В салонах регулярно проводят дезинфекцию.

Как сообщалось ранее, посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что авиасообщение между Украиной и Австрией может восстановиться после 23 июня.

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