У Німеччині зменшується кількість нових випадків коронавірусу

У Німеччині продовжує знижуватися кількість нових випадків зараження коронавірусом, а також кількість летальних випадків серед інфікованих.

Про це свідчать дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

За останню добу підтверджено 793 нових випадки захворювання, при цьому днем раніше було 945 випадків. Загальна кількість інфікованих з початку епідемії складає 162 496 осіб.

Також підтверджено 74 смерті серед інфікованих і це на 20 менше, ніж за попередню добу. При цьому 1 травня повідомлялося про 193 померлих. Загальна кількість померлих складає 6649.

Нагадаємо, Німеччина з наступного тижня послаблює карантин, дозволивши релігійні служби та відвідування музеїв, дитячих майданчиків, виставок і зоопарків, але тільки за умови дотримання суворих запобіжних заходів.

Як повідомлялося, Федеральний уряд Німеччини поки не рекомендує поїздки на великі відстані для своїх громадян в умовах пандемії коронавірусу.