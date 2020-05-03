В Германии уменьшается количество новых случаев коронавируса

В Германии продолжает снижаться количество новых случаев заражения коронавирусом, а также количество летальных случаев среди инфицированных.

Об этом свидетельствуют данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

За последние сутки подтверждено 793 новых случая заболевания, при этом днем ​​ранее было 945 случаев. Общее количество инфицированных с начала эпидемии составляет 162 496 человек.

Также подтверждено 74 смерти среди инфицированных и это на 20 меньше, чем за предыдущие сутки. При этом 1 мая сообщалось о 193 погибших. Общее количество умерших составляет 6649.

Напомним, Германия со следующей недели ослабляет карантин, разрешая религиозные службы и посещения музеев, детских площадок, выставок и зоопарков, но только при условии соблюдения строгих мер.

Как сообщалось, Федеральное правительство Германии пока не рекомендует поездки на большие расстояния для своих граждан в условиях пандемии коронавируса.