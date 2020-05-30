На Мальті конфіскували надруковані в Росії гроші для Лівії на суму $1,1 млрд

Влада Мальти конфіскувала лівійську валюту на суму $1,1 мільярда, надруковану російською державною компанією "Гознак".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Держдепу США.

"Сполучені Штати вітають оголошення урядом Республіки Мальта 26 травня про вилучення контрафактної лівійської валюти на суму $ 1,1 млрд, надрукованої акціонерним товариством "Гознак" - російською державною компанією - і замовленої нелегітимною паралельною організацією", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Центральний банк Лівії зі штаб-квартирою в Тріполі є єдиним законним центральним банком Лівії.

"Приплив контрафактної лівійської валюти, надрукованій в Росії, в останні роки посилив економічні проблеми Лівії ... Цей інцидент ще раз наголошує на необхідності припинення Росією своїх дестабілізуючих дій в Лівії", - заявили в Держдепі.

Гроші, ймовірно, призначалися для Лівійської національної армії генерала Халіфа Хафтара, який веде бойові дії проти міжнародно визнаного уряду Фаїза Сараджа, що знаходиться в Тріполі.

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