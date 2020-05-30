На Мальте конфисковали напечатанные в России деньги для Ливии на сумму $1,1 млрд

Власти Мальты конфисковали ливийскую валюту на сумму $1,1 миллиардов, напечатанную российской государственной компанией "Гознак".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США.

"Соединенные Штаты приветствуют объявление правительством Республики Мальта 26 мая об изъятии контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд., напечатанной акционерным обществом "Гознак" - российской государственной компанией - и заказанной нелегитимной параллельной организацией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии.

"Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии…Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дестабилизирующих действий в Ливии", - заявили в Госдепе.

Деньги, вероятно, предназначались для Ливийской национальной армии генерала Халифа Хафтара, который ведет боевые действия против международно признанного правительства Фаиза Сараджа, находящегося в Триполи.

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