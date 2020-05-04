Бельгия смягчила карантин: разрешены прогулки и занятия спортом

В Бельгии 4 мая начался первый этап отмены карантинных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

С сегодняшнего дня разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предусматривают физического контакта, в одиночку или в компании людей, живущих под одной крышей и / или в компании максимум двух других людей.

Практика занятий спортом на свежем воздухе (например, теннис, легкая атлетика, рыбалка или каяк), кроме членов одной семьи, разрешена еще с двумя лицами вне семьи.

В транспорте граждане старше 12 лет обязаны носить маски для лица в момент въезда на станцию, на платформу или остановку, в автобусе, метро, ​​трамвае, поезде или другом виде транспорта.

С понедельника по 17 мая автобусы будут ходить на основе расписаний, установленных для периодов школьных каникул. В транспорте не разрешается ехать стоя и должна быть занята только половина мест.

Кроме перечня магазинов, которые уже открыты (супермаркеты, аптеки, СТО, АЗС, мастерские, садовые центры), в понедельник открываются магазина по продаже тканей, специализированный розничный бизнес, который продает вязальные нитки и галантерею.

Похоронные церемонии разрешены в присутствии максимум 15 человек, с соблюдением расстоянии 1,5 метра между каждым человеком.

Гражданские браки допускаются, но только в присутствии супругов, их свидетелей и регистратора. Религиозные браки также разрешены, но только в присутствии супругов, их свидетелей и священника.

Религиозные обряды совершаются только в присутствии максимум 10 человек, в том числе ответственных за их осуществление, с соблюдением расстоянии 1,5 метра между каждым человеком и при условии что место богослужений остается закрытым для общественности во время регистрации.

Правительство и в дальнейшем рекомендует работать удаленно, если это возможно.

В Бельгии с начала эпидемии подтверждено 49 906 случаев заражения коронавируса. За последние сутки зарегистрировано 79 летальных случаев, общее число смертей составляет 7844.