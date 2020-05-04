У Бельгії кількість заражень коронавірусом перевищила 50 тисяч

У Бельгії за останню добу зафіксовано 361 новий випадок зараження коронавірусом, загальне число випадків з початку епідемії зросло до 50256.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За останні 24 години 59 пацієнтів з COVID-19 були госпіталізовані і 69 осіб покинули лікарні. 14% нових госпіталізацій протягом останніх 24 годин були зроблені з будинків літніх людей або інших закладів опіки.

У період з 15 березня по 3 травня в лікарню потрапили 15 655 пацієнтів з COVID-19 і 12 378 осіб видужали.

За останні 24 години було зареєстровано 80 нових смертельних випадків.

Загалом було зареєстровано 7 924 випадки смерті.

Нагадаємо, у Бельгії 4 травня почався перший етап скасування карантинних заходів, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.