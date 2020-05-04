В Бельгии число заражений коронавирусом превысило 50 тысяч

В Бельгии за последние сутки зафиксирован 361 новый случай заражения коронавируса, общее число случаев с начала эпидемии возросло до 50 256.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

За последние 24 часа 59 пациентов с COVID-19 были госпитализированы и 69 человек покинули больницу. 14% новых госпитализаций в течение последних 24 часов были сделаны из домов престарелых или других учреждений опеки.

В период с 15 марта по 3 мая в больницу попали 15 655 пациентов с COVID-19 и 12378 человек выздоровели.

За последние 24 часа было зарегистрировано 80 новых смертельных случаев.

Всего было зарегистрировано 7924 случая смерти.

Напомним, в Бельгии 4 мая начался первый этап отмены карантинных мероприятий, введенных для сдерживания распространения коронавируса.