Аеропорт Вільнюса відновить регулярні рейси наступного тижня

Регулярні рейси з аеропорту Вільнюса будуть відновлені з наступної середи 13 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Перші два рейси з аеропорту Вільнюса вирушать до Риги та Франкфурта.

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Рейси до Франкфурта виконуватимуться три рази на тиждень авіакомпанією Lufthansa. Щоденні рейси до Риги виконуватиме airBaltic.

"Ми вважаємо, що настав час поступового скасування заборони на перевезення пасажирів. Аеропорти країни мають чітку стратегію і готуються по максимуму. Все це робиться з урахуванням останніх рекомендацій з безпеки, ситуації щодо коронавірусу в конкретній країні призначення та планів авіакомпаній", - зазначив Аурімас Стіклюнас, керівник авіаслужби литовських аеропортів.

Більше авіакомпаній, як очікується, відновлять рейси в аеропортах Литви у другій половині травня. Литовські аеропорти зараз готують нові заходи безпеки пасажирів.

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