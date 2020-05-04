Аэропорт Вильнюса возобновит регулярные рейсы на следующей неделе
Регулярные рейсы из аэропорта Вильнюса будут возобновлены со следующей среды 13 мая.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.
Первые два рейса из аэропорта Вильнюса отправятся в Ригу и Франкфурт.
Рейсы во Франкфурт будут выполняться три раза в неделю авиакомпанией Lufthansa. Ежедневные рейсы в Ригу будет выполнять airBaltic.
"Мы считаем, что пришло время постепенной отмены запрета на перевозку пассажиров. Аэропорты страны имеют четкую стратегию и готовятся по максимуму. Все это делается с учетом последних рекомендаций по безопасности, ситуации с коронавирусом в конкретной стране назначения и планами авиакомпаний", - отметил Ауримас Стиклюнас , руководитель авиаслужбы литовских аэропортов.
Больше авиакомпаний, как ожидается, возобновлят рейсы в аэропортах Литвы во второй половине мая. Литовские аэропорты сейчас готовят новые меры безопасности пассажиров.