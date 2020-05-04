У Лондоні "коронавірусний" польовий госпіталь призупиняє роботу

Польовий госпіталь Лондона Nightingale Hospital, відкритий для лікування хворих на коронавірус, найближчими днями призупинить роботу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це оголосив його керівник Чарльз Найт.

За його словами, роботу госпіталю "поставлять на паузу, з готовністю відновити її, якщо це буде необхідно, у найближчі тижні та, можливо, місяці".

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Зараз у госпіталі продовжують лікуватися менше 20 пацієнтів, і, щойно вони одужають, тримати госпіталь відкритим не буде необхідності.

"Завдяки визначеності і самопожертві лондонців у дотриманні експертних порад – лишатися вдома і так рятувати життя – нам не довелося розширювати потужність лікарні", - зазначив Чарльз Найт.

Частину обладнання та персонал лікарень поки що перерозподілять між іншими закладами.

Нагадаємо, госпіталь NHS Nightingale, названий на честь піонера сестринської справи Флоренс Найтінгейл, яка доглядала за британськими солдатами під час Кримської війни, відкрили рівно місяць тому – 3 квітня. Його всього за 9 днів обладнали у виставковому центрі ExCel за допомогою військових. Він розрахований на близько 4 тисяч пацієнтів.

За минулу добу у Британії від COVID-19 померли 315 осіб – вдвічі менше, ніж днем раніше. Минулого тижня кількість смертей зростала кілька днів поспіль після того, як в дані почали включати випадки смерті не тільки у лікарнях, а у всіх місцях, в тому числі у будинках для літніх людей.

Загалом з початку епідемії в країні від коронавірусу померли 28 446 осіб, кількість підтверджених випадків захворювання досягла 186 599.