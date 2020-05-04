В Лондоне "коронавирусный" полевой госпиталь приостанавливает работу

Полевой госпиталь Лондона Nightingale Hospital, открытый для лечения больных коронавирусом, в ближайшие дни приостановит работу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом объявил его руководитель Чарльз Найт.

По его словам, работу госпиталя "поставят на паузу, с готовностью восстановить ее, если это будет необходимо, в ближайшие недели и, возможно, месяцы".

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Сейчас в госпитале продолжают лечиться менее 20 пациентов, и, как только они поправятся, держать госпиталь открытым не будет необходимости.

"Благодаря определенности и самопожертвованию лондонцев в соблюдении экспертных советов - оставаться дома и так спасать жизни - нам не пришлось расширять мощность больницы", - отметил Чарльз Найт.

Часть оборудования и персонал больниц пока перераспределят между другими учреждениями.

Напомним, госпиталь NHS Nightingale, названный в честь пионера сестринского дела Флоренс Найтингейл, которая ухаживала за британскими солдатами во время Крымской войны, открыли ровно месяц назад - 3 апреля. Его всего за 9 дней оборудовали в выставочном центре ExCel с помощью военных. Он рассчитан на около 4 тысяч пациентов.

За минувшие сутки в Британии от COVID-19 умерли 315 человек - вдвое меньше, чем днем ​​ранее. На прошлой неделе количество смертей росло несколько дней подряд после того, как в данные стали включать случаи смерти не только в больницах, а во всех местах, в том числе в домах престарелых.

Всего с начала эпидемии в стране от коронавируса умерли 28 446 человек, количество подтвержденных случаев заболевания достигло 186 599.