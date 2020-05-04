Португалія відкриває невеликі магазини, перукарні та автосалони

Португалія у рамках послаблення карантину відкриває невеликі магазини, перукарні та автосалони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Португалія у рамках першого етапу послаблення карантинних обмежень дозволила від сьогодні, 4 травня, відновити роботу невеликим магазинам, перукарням та автосалонам – після близько 1,5 місяця карантину у зв’язку з епідемією коронавірусу.

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Магазини зобов’язані забезпечити дотримання дистанції та інші заходи безпеки. Перукарні працюватимуть поки що тільки за попередньою домовленістю з клієнтом.

Одночасно із послабленням обмежень, країна запровадила "масковий режим" у магазинах та інших публічних місцях, громадському транспорті. Уряд закликає роботодавців залишати працівників на дистанційній роботі у всіх випадках, коли це можливо.

Якщо число нових інфекцій COVID-19 продовжить зменшуватися, друга стадія відкриття почнеться в другій половині травня. Вона буде охоплювати більші магазини до 400 квадратних метрів, ясла, класи для старшокласників, кафе і ресторани.

Нагадаємо, 2 травня у Португалії завершилася дія надзвичайного стану, запровадженого шість тижнів тому. Замість цього почав діяти "стан суспільного лиха", який є менш суворим, але дає владі правову основу для продовження введення обмежень на вільне пересування, зборів та інших конституційних прав.

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