Португалия открывает небольшие магазины, парикмахерские и автосалоны

Португалия в рамках ослабления карантина открывает небольшие магазины, парикмахерские и автосалоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Португалия в рамках первого этапа ослабления карантина позволила с сегодняшнего дня, 4 мая, возобновить работу небольшим магазинам, парикмахерским и автосалонам - после около 1,5 месяцев карантина в связи с эпидемией коронавируса.

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Магазины обязаны обеспечить соблюдение дистанции и другие меры безопасности. Парикмахерские будут работать пока только по предварительной договоренности с клиентом.

Одновременно с ослаблением ограничений страна ввела масочный режим в магазинах и других общественных местах, общественном транспорте. Правительство призывает работодателей оставлять работников на дистанционной работе во всех случаях, когда это возможно.

Если число новых инфекций COVID-19 продолжит уменьшаться, вторая стадия открытия начнется во второй половине мая. Она будет охватывать большие магазины до 400 квадратных метров, ясли, классы для старшеклассников, кафе и рестораны.

Напомним, 2 мая в Португалии завершилась действие чрезвычайного положения, введенного шесть недель назад. Вместо этого начало действовать "состояние общественного бедствия", которое является менее строгим, но дает власти правовую основу для продолжения введения ограничений на свободное передвижение, сборов и других конституционных прав.

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