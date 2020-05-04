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Туреччина анонсувала послаблення карантину

Понеділок, 4 травня 2020, 21:17

Президент Туреччини анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в країні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu Agency, про це він заявив 4 травня у телезверненні.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував поетапне послаблення карантину з 11 травня. З цього дня зможуть відновити роботу перукарні й торгові центри.

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Також послаблюються обмеження свободи пересування. Зокрема, знімаються обмеження на поїздки до 7 міст – Анталії, Айдину, Ерзуруму, Хатаю, Малатії, Мерзину та Мугли.

Дозволять виходити на вулицю людям, старшим 65 років, але не більш ніж на 4 години на день. З 13 травня дозволять виходити з дому й дітям до 14 років – на відстань "у пішій доступності від дому" і також не більш ніж на 4 години на день у визначений час: з 11 ранку до 3 години дня.

Нагадаємо, зараз літнім людям і дітям зовсім заборонено виходити з дому.

Як повідомлялося раніше, школи в країні залишаться закритими до 31 травня.

За останню добу в країні виявили 1 614 нових випадків коронавірусу, померли ще 64 хворих. Одужали за добу – більше 5 тисяч людей.

З початку епідемії, в Туреччині виявили 127 659 підтверджених випадків коронавірусу. 3461 хворих померли, 86 166 – одужали. Загальна кількість тестів на коронавірус, здійснених у Туреччині, перевищила 1 мільйон.

Нагадаємо, останні три дні у Туреччині діяла комендантська година. За словами Ердогана,  уряд планує запроваджувати  комендантську годину у вихідні дні для протидії епідемії аж до завершення Рамадану. 

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Коронавірус Епідемія у цифрах Карантин Туреччина
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