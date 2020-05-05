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Чехія збільшить персонал посольства в Росії

Вівторок, 5 травня 2020, 09:57

З 1 червня МЗС Чехії збільшить адміністративний і технічний персонал свого посольства в Росії на чотири особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"У московському посольстві вже давно відчувається нестача адміністративного і технічного персоналу. З цієї причини пропонується з 1 червня 2020 року збільшити кількість систематизованих посад у Міністерстві закордонних справ на три посади в дев'ятому класі і одну посаду в 11-му класі в московському посольстві", - йдеться у пропозиції МЗС Чехії.

Відповідна пропозиція вже схвалена урядом.

Пов'язані з цим бюджетні витрати складуть в поточному році 10,1 млн крон (приблизно $404 тис.), а в 2021 році - 16,6 млн крон (близько $640 тис.).

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Відносини між Чехією і Росією зараз у напруженому стані. Мер Праги Зденек Гржиб, мер району Прага 6 Ондржей Колар, а також мер Праги-Ржепорії Павел Новотни знаходяться під охороною поліції.

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Російські чиновники пригрозили притягнути цих політиків до кримінальної відповідальності.

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Чехія
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