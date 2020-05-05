Чехія збільшить персонал посольства в Росії

З 1 червня МЗС Чехії збільшить адміністративний і технічний персонал свого посольства в Росії на чотири особи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

"У московському посольстві вже давно відчувається нестача адміністративного і технічного персоналу. З цієї причини пропонується з 1 червня 2020 року збільшити кількість систематизованих посад у Міністерстві закордонних справ на три посади в дев'ятому класі і одну посаду в 11-му класі в московському посольстві", - йдеться у пропозиції МЗС Чехії.

Відповідна пропозиція вже схвалена урядом.

Пов'язані з цим бюджетні витрати складуть в поточному році 10,1 млн крон (приблизно $404 тис.), а в 2021 році - 16,6 млн крон (близько $640 тис.).

Відносини між Чехією і Росією зараз у напруженому стані. Мер Праги Зденек Гржиб, мер району Прага 6 Ондржей Колар, а також мер Праги-Ржепорії Павел Новотни знаходяться під охороною поліції.

Росія і її прихильники критикують Колара за демонтаж пам'ятника радянському маршалу Івану Конєву, Гржиба - за рішення муніципалітету перейменувати площу, де знаходиться російське посольство, в площу Бориса Нємцова. Новотни встановив у своєму районі меморіальну дошку антирадянським "власівцям", які брали участь у звільненні Праги в кінці Другої світової війни.

Російські чиновники пригрозили притягнути цих політиків до кримінальної відповідальності.