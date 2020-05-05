Чехия увеличит персонал посольства в России

С 1 июня МИД Чехии увеличит административный и технический персонал своего посольства в России на четыре человека.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

"В московском посольстве уже давно ощущается нехватка административного и технического персонала. По этой причине предлагается с 1 июня 2020 года увеличить количество систематизированных должностей в Министерстве иностранных дел на три должности в девятом классе и одну должность в 11-м классе в московском посольстве", - говорится в предложении МИД Чехии.

Соответствующее предложение уже одобрено правительством.

Связанные с этим бюджетные расходы составят в текущем году 10,1 млн крон (примерно $404 тыс.), А в 2021 году - 16,6 млн крон (около $640 тыс.).

Отношения между Чехией и Россией в настоящее время находятся в напряженном состоянии. Мэр Праги Зденек Гржиб, мэр района Прага 6 Ондржей Колар, а также мэр Праги-Ржепории Павел Новотны находятся под охраной полиции.

Россия и ее сторонники критикуют Колара за демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, Гржиба - за решение муниципалитета переименовать площадь, где находится российское посольство, в площадь Бориса Немцова. Новотны установил в своем районе мемориальную доску антисоветским "власовцам", которые принимали участие в освобождении Праги в конце Второй мировой войны.

Российские чиновники пригрозили привлечь этих политиков к уголовной ответственности.