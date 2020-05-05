У Литві хочуть продовжити карантин на два тижні з послабленнями

Уряд Литви 6 травня обговорить можливість продовження карантину на два тижні і введення додаткових послаблень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Міністр охорони здоров'я пропонує продовжити карантин ще на два тижні. Уряд прийме рішення. Але в такому випадку ми будемо обговорювати додаткові послаблення",- сказав прем'єр-міністр Саулюс Скверняліс.

За словами глави уряду, рішення можуть бути пов'язані з полегшенням переміщення між сусідніми країнами, пом'якшенням вимог у роботі бізнесу.

"У нас є чимало пропозицій, пов'язаних з організацією заходів", - сказав Скверняліс.

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За словами прем'єр-міністра, також треба шукати рішення, що робити з дитячими садками і школами.

"Дитячі садки - так, зі школами теж ведуть дискусії, може, це торкнеться початкових шкіл, але не будемо забігати вперед, поки ми тільки ведемо переговори з нашими соціальними партнерами, з профспілками, і вчора була зустріч з працівниками системи освіти, оскільки існують певні загрози і страхи", – сказав Скверняліс.

За його словами, уряд в середу обговорить нову стратегію управління викликаною коронавірусом кризою, стратегія охопить найближчі два роки, "як ми повинні будемо поводитися, як і за якими критеріями будемо ділити населення на групи ризику".

"Люди з групи ризику повинні особливо берегти себе, і ми повинні будемо їх берегти. Можна знайти різні форми - від носіння засобів захисту до зведення контактів до мінімуму", - сказав Скверняліс.