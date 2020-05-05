Люксембург просить Німеччину скасувати прикордонний контроль

Люксембург звернувся до Німеччини із закликом скасувати обмеження та перевірки на кордоні між країнами, запроваджені через коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Як заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн, для обмежень на кордоні більше немає вагомих причин.

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До того ж вони викликають все більше обурення серед населення по обидва боки кордону та можуть завдати тривалої шкоди транскордонному співіснуванню, написав міністр у листі до глави МВС Німеччини Горста Зеєгофера.

Німеччина, яка входить до Шенгенської зони відкритих кордонів, вирішила продовжити свої прикордонні перевірки до 15 травня. Зеєгофер заявляє, що це рішення відповідає спільному підходу ЄС, оскільки в’їзд іноземців через зовнішні кордони блоку обмежений до 15 травня.

Окрім подорожувальників з Люксембургу, німецькі обмеження стосуються також мандрівників з Австрії, Швейцарії, Франції, Данії, Італії та Іспанії.

На сьогодні в Люксембурзі зареєстровано близько 3 800 підтверджених випадків коронавірусу на близько 620 тисяч жителів. 96 осіб померли від COVID-19. Останнім часом кількість інфікованих зростає повільно.