Люксембург просит Германию отменить пограничный контроль

Люксембург обратился к Германии с призывом отменить ограничения и проверки на границе между странами, введенные в связи с коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel Online.

Как заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн, для ограничений на границе больше нет веских причин.

К тому же они вызывают все большее возмущение среди населения по обе стороны границы и могут нанести длительный ущерб трансграничному сосуществованию, написал министр в письме к главе МВД Германии Хорсту Зеехоферу.

Германия, которая входит в Шенгенскую зону, решила продолжить свои пограничные проверки до 15 мая. Зеехофер заявляет, что это решение соответствует общему подходу ЕС, поскольку въезд иностранцев через внешние границы блока ограничен до 15 мая.

Кроме жителей Люксембурга, немецкие ограничения касаются также путешественников из Австрии, Швейцарии, Франции, Дании, Италии и Испании.

На сегодня в Люксембурге зарегистрировано около 3800 подтвержденных случаев коронавируса на около 620 000 жителей. 96 человек умерли от COVID-19. В последнее время количество инфицированных растет медленно.