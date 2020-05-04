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Німеччина продовжила контроль на кордоні до 15 травня 

Понеділок, 4 травня 2020, 16:23

Німеччина, яка входить до Шенгенської зони відкритих кордонів, вирішила продовжити свої прикордонні перевірки до 15 травня. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Finanzen, про це заявив у понеділок речник міністерства внутрішніх справ.

За його словами, про своє рішення МВС Німеччини у понеділок листом повідомило Європейську комісію. 

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Глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер заявляє, що це рішення відповідає спільному підходу ЄС, оскільки в’їзд іноземців через зовнішні кордони блоку обмежений до 15 травня.  Тому Німеччина діє не в односторонньому порядку, підкреслив речник. 

Багато країн Шенгенської зони ввели екстрені прикордонні перевірки, прагнучи приборкати поширення коронавірусу.

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

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