Німеччина продовжила контроль на кордоні до 15 травня 

Німеччина, яка входить до Шенгенської зони відкритих кордонів, вирішила продовжити свої прикордонні перевірки до 15 травня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Finanzen, про це заявив у понеділок речник міністерства внутрішніх справ.

За його словами, про своє рішення МВС Німеччини у понеділок листом повідомило Європейську комісію.

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Глава МВС Німеччини Горст Зеєгофер заявляє, що це рішення відповідає спільному підходу ЄС, оскільки в’їзд іноземців через зовнішні кордони блоку обмежений до 15 травня. Тому Німеччина діє не в односторонньому порядку, підкреслив речник.

Багато країн Шенгенської зони ввели екстрені прикордонні перевірки, прагнучи приборкати поширення коронавірусу.

Європейська комісія перебуває у процесі підготовки рекомендацій щодо можливості відновлення подорожей у межах ЄС цього літа.

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