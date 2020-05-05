Епідемія в Італії: продовжує зменшуватися кількість нових хворих та госпіталізованих

В Італії кількість загиблих від коронавірусу за добу дещо зросла, порівняно зі вчорашнім днем, але продовжує зменшуватися кількість нових випадків та госпіталізованих хворих.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Департаменту цивільного захисту Італії.

За останні 24 години в Італії від коронавірусу померли 236 хворих. Це дещо більше, ніж показники попередніх днів - 195 вчора та 174 позавчора, що було найнижчим показником за більш ніж місяць.

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Водночас, кількість "активних" хворих на коронавірус (пацієнтів, які наразі мають позитивний тест) продовжує знижуватися після того, як вчора вперше за багато тижнів опустилася нижче позначки 100 тисяч. Зараз це 98,467 людей, що на 1513 менше, ніж вчора.

За останню добу виявили 1,075 нових хворих – знову більш ніж на сотню менше, ніж 1221 напередодні, та майже на 900 менше, ніж два дні тому. У Ломбардії, епіцентрі епідемії, виявлена за добу кількість нових випадків знову знизилась, після невеликого зростання вчора (577) – до 500.

За добу одужали ще 1225 людей – рівно стільки ж, як напередодні.

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Кількість госпіталізованих зменшилася на більше 550 людей – до 16 270, у відділеннях інтенсивної терапії – до 1427, що на 52 пацієнти менше, ніж учора.



Загалом з початку епідемії, в Італії зареєстрували 213 013 випадків коронавірусу. З них 29 315 хворих померли, 85 231 – одужали.

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, в Італії почалася друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля.

Детальніше про те, як виглядає життя Італії після 4 травня, читайте у публікації "Європейської правди": Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.