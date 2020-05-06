Карантинные каникулы: отели Греции готовят план "коронавирусного" сезона

Главные гостиничные группы в Греции изучают различные способы работы этим летом, чтобы обеспечить безопасность своих гостей.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Ekathimerini.

Гостиничные сети рассматривают возможность открытия некоторых сезонных единиц с июля. В то же время некоторые из работающих круглый год считают открытие с 1 июня бессмысленным и убыточным из-за отсутствия спроса из-за рубежа.

В ожидании правил эксплуатации и мер государственной поддержки большинство гостиничных групп строят свои собственные планы защиты от пандемии.

Среди сценариев, которые изучаются, и, как ожидается, будут реализованы, есть план сокращения количества доступных комнат как минимум на 50%, чтобы гости могли соблюдать социальное дистанцирование.

Некоторые отельеры рассматривают возможность привязки гостиничных номеров к определенным участкам на пляжах и у бассейнов, чтобы их использовали только гости определенных номеров.

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Они также планируют сделать то же со столами в столовой, обдумывая также идею смещение времени для всех трех ежедневных приемов пищи, чтобы избежать скопления людей.

На большинстве курортов, вероятно, не будет "шведского стола", а обслуживание в номерах, скорее всего, станет нормой.

Протоколы уборки также будут суровыми, с новыми правилами и привлечением большего количества персонала. Комнаты будут убираться и дезинфицировать чаще, чем обычно.

Предложенные нововведения означают, что гостиницы будут взимать более высокую плату с тех немногих гостей, которых они в конце концов разместят.