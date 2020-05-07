В Бельгии разрешили ходить в гости к родственникам и друзьям

Премьер-министр Бельгии Софи Уилмс объявила, что отныне разрешено посещение близких друзей и родственников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Посетители могут приходить группой до четырех человек, чтобы облегчить отслеживание контактов в случае заражения, и также сохраняется требование социальное дистанцирование.

"Учитывая, что эти визиты будут происходить в наших домах, очень трудно обеспечить их соблюдение. Но соблюдение этих правил имеет решающее значение. Мы рассчитываем на ваше чувство ответственности и ваш здравый смысл", - сказала премьер.

С понедельника Бельгия постепенно ослабляет ограничительные меры, но до сих пор посещения гостей не допускались.

С 11 мая в Бельгии будут открыты все магазины, но с дополнительными правилами гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.

Правительство также призывает людей ходить по магазинам по одному, рядом с домом и носить маску для лица. "Важно, чтобы повторное открытие не создало массового эффекта", - сказал Уилмес.