ЄС надав партію засобів індивідуального захисту українським правоохоронцям

Консультативна місія ЄС в Україні передала засоби індивідуального захисту співробітникам правоохоронних органів України для допомоги у боротьбі з коронавірусом.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Консультативної місії ЄС в Україні.

"Поліцейські, прикордонники та працівники інших правоохоронних органів – серед героїв сьогодення, які ризикують своїм життям заради безпеки громадян. Ця допомога – невеличкий акт солідарності з нашими українськими партнерами. Важливо захищати один одного, якщо ми хочемо захистити себе", - заявив голова КМЄС Антті Хартікайнен.

Зокрема, КМЄС передала захисні рукавички та дезінфікуючі засоби Національній поліції, Державній прикордонній службі, Національній гвардії, Міністерству внутрішніх справ, Офісу Генерального прокуратура, Державній митній службі, Службі безпеки України та Службі судової охорони.

Передані захисні засоби – лише перша частина пакету підтримки від Консультативної місії ЄС. Серед іншого, допомога, загальна вартість якої сягатиме майже 120 тисяч євро, включатиме респіратори зі ступенем захисту FFP3/FFP2 та термометри.

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Як повідомлялось раніше, ЄС вже оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.

Вони будуть спрямовані на забезпечення медичним обладнанням, навчання медперсоналу та зменшення економічних наслідків від COVID-19.

Окрім цієї підтримки, ЄС та його партнери допоможуть малим та середнім підприємствам, малим фермерським господарствам, громадянському суспільству та постраждалим від конфлікту регіонам сходу й півдня України подолати наслідки COVID-19.