ЕС предоставил партию средств индивидуальной защиты украинским правоохранителям

Консультативная миссия ЕС в Украине передала средства индивидуальной защиты сотрудникам правоохранительных органов Украины для помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Консультативной миссии ЕС в Украине.

"Полицейские, пограничники и работники других правоохранительных органов - среди героев современности, они рискуют своей жизнью ради безопасности граждан. Эта помощь - небольшой акт солидарности с нашими украинскими партнерами. Важно защищать друг друга, если мы хотим защитить себя", - заявил председатель КМЕС Антти Хартикайнен.

В частности, КМЕС передала защитные перчатки и дезинфицирующие средства Национальной полиции, Государственной пограничной службе, Национальной гвардии, Министерству внутренних дел, Офису Генеральной прокуратуры, Государственной таможенной службе, Службе безопасности Украины и Службе судебной охраны.

Переданные защитные средства - только первая часть пакета поддержки от Консультативной миссии ЕС. Среди прочего, помощь, общая стоимость которой будет достигать почти 120 тысяч евро, будет включать респираторы со степенью защиты FFP3/FFP2 и термометры.

Как сообщалось ранее, ЕС уже объявил о выделении более 190 млн евро в поддержку Украины. Эти средства являются частью глобального пакета #TeamEurope от Евросоюза и стран-членов ЕС в ответ на вспышку COVID-19.