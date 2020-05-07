Київ пропонує НАТО розробити спільну стратегію стримування РФ в Чорноморському регіоні

Україна запропонувала Північноатлантичному альянсу виробити спільний план щодо стримування Росії в Чорноморському регіоні.

Як передає "Європейська правда" про це йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадима Пристайка.

Під час відеоконференції, присвяченої обговоренню поточного стану та перспектив відносин Україна-НАТО, Вадим Пристайко зазначив, що Україні та НАТО слід розробити стратегію стримування Росії у Чорноморському регіоні в інформаційному, економічному, правовому та військовому планах.

Крім того, за його словами, Україна хотіла би бачити більшу присутність морських сил НАТО та США у Чорному морі.

"Безпека у Чорноморському регіоні має велике значення для України, а також НАТО та інших союзників. Впроваджуючи "Чорноморський пакет", запропонований Альянсом, ми би хотіли зробити фокус на посиленні наших Військово-Морських Сил, кібербезпеці, а також посиленні обізнаності наших партнерів про ситуацію в регіоні", – зазначив Пристайко.

Віцепрем'єр також наголосив на активній участі України у діяльності Альянсу, спрямованої на подолання пандемії коронавірусу.

Як повідомлялося, на початку квітня міністри закордонних справ країн-членів НАТО погодили новий пакет підтримки для України і Грузії.