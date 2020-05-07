Киев предлагает НАТО разработать общую стратегию сдерживания РФ в Черноморском регионе

Украина предложила Североатлантическому альянсу выработать совместный план по сдерживанию России в Черноморском регионе.

Как передает "Европейская правда" об этом говорится в сообщении пресс-службы вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко.

Во время видеоконференции, посвященной обсуждению текущего состояния и перспектив отношений Украина-НАТО, Вадим Пристайко отметил, что Украина и НАТО следует разработать стратегию сдерживания России в Черноморском регионе в информационном, экономическом, правовом и военном планах.

Кроме того, по его словам, Украина хотела бы видеть большее присутствие морских сил НАТО и США в Черном море.

"Безопасность в Черноморском регионе имеет большое значение для Украины, а также НАТО и других союзников. Внедряя" Черноморский пакет ", предложенный Альянсом, мы бы хотели сделать фокус на усилении наших Военно-Морских Сил, кибербезопасности, а также усилении осведомленности наших партнеров в регионе ", - отметил Пристайко.

Вице-премьер также отметил активное участие Украины в деятельности Альянса, направленной на преодоление пандемии коронавируса.

Как сообщалось, в начале апреля министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали новый пакет поддержки для Украины и Грузии.