В ЄС розкритикували Британію через брак прогресу у торгових переговорах

В ЄС кажуть, що немає реальних ознак того, що Британія орієнтована на успіх у торгових переговорах з Брюсселем.

Про це сказав євро комісар з торгівлі Філ Хоган, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Незважаючи на терміновість і масштабність переговорного виклику, я боюся, що ми дуже повільно просуваємося в переговорах по Brexit. Немає реальних ознак того, що наші британські друзі підходять до переговорів з планом досягнення успіху. Я сподіваюся, що помиляюся, але я так не думаю", - сказав він.

На думку Хогана, зараз все схоже на те, що Лондон просто покладе на пандемію вину за негативний результат переговорів про майбутні відносини з ЄС.

"Я думаю, що політики та уряд Сполученого Королівства вирішили, що COVID-19 буде звинувачений у всіх наслідках Brexit. Вони не хочуть затягувати переговори на 2021 рік, тому що можуть ефективно звинуватити COVID-19 у всьому"- сказав єврокомісар.

Перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці 2020 року. Британія не збирається його продовжувати.

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.