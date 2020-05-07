В ЕС раскритиковали Британию за отсутствие прогресса в торговых переговорах

В ЕС говорят, что нет реальных признаков того, что Британия ориентирована на успех в торговых переговорах с Брюсселем.

Об этом сказал еврокомиссар по торговле Фил Хоган, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Несмотря на срочность и масштабность переговорного вызова, я боюсь, что мы очень медленно продвигаемся в переговорах по Brexit. Нет реальных признаков того, что наши британские друзья подходят к переговорам с планом достижения успеха. Я надеюсь, что ошибаюсь, но я так не думаю ", - сказал он.

По мнению Хогана, сейчас все похоже на то, что Лондон просто положит на пандемию вину за отрицательный результат переговоров о будущих отношениях с ЕС.

"Я думаю, что политики и правительство Соединенного Королевства решили, что COVID-19 будет обвинен во всех последствиях Brexit. Они не хотят затягивать переговоры на 2021, так как могут эффективно обвинить COVID-19 во всем", - сказал еврокомиссар.

Переходный период, который начался с выходом Британии из блока 31 января, истекает в конце 2020 года. Великобритания не собирается его продлевать.

Британия, покинувшая ЕС в январе после трех лет ожесточенных споров с Брюсселем, стремится заключить всеобъемлющее соглашение о свободной торговле с ЕС. Сейчас на Британию временно распространяются правила ЕС, пока разрабатывается новое постоянное соглашение.