У Бельгії новий максимум зменшення кількості хворих у реанімації

У Бельгії за останню добу кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зменшилася на 108, що на сьогодні є рекордним показником.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на бельгійське видання Le Soir.

У Бельгії за останні 24 години кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії зменшилася на 108, що на сьогодні є рекордним показником з початку епідемії. Загальна кількість госпіталізованих зменшилася на 180 осіб.

Померли за добу ще 80 хворих на коронавірус.

Кількість нових випадків зросла на 639. 59% з них припадають на Фландрію, регіон, що найбільше постраждав від епідемії, ще 25% - на Валлонію, 16% - Брюссель.

Госпіталізували 98 осіб, причому 18% з них – мешканці будинків для літніх людей чи подібних закладів довгострокового перебування. Виписали за добу 244 пацієнтів. З урахуванням одужань та нових госпіталізацій кількість госпіталізованих зменшилася на 180.

Загалом з початку епідемії в країні на коронавірус захворіли вже 51 420 людей, з них 55% - у Фландрії. Померли 8 415 хворих на коронавірус. Половина смертей припадає на Фландрію – 4154 (49%), ще 2954 – Валлонію (35%), та близько 16% - регіон Брюсселю.

Нагадаємо, у Бельгії 4 травня почався перший етап скасування карантинних заходів, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.

Були дозволені прогулянки на свіжому повітрі та фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту, поодинці або в компанії людей, що живуть під одним дахом та/або в компанії максимум двох інших людей.

Сьогодні прем’єр-міністр оголосила, що відтепер дозволено відвідування близьких друзів і родичів.

З 11 травня в Бельгії будуть відкриті всі магазини, але з додатковими правилами гігієни, щоб мінімізувати ризик зараження.