В Бельгии новый максимум уменьшения количества больных в реанимации

В Бельгии за последние сутки количество пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось на 108, что на сегодня является рекордным показателем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

В Бельгии за последние 24 часа количество пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось на 108, что на сегодня является рекордным показателем с начала эпидемии. Общее количество госпитализированных уменьшилось на 180 человек.

Умерли за сутки еще 80 больных

Количество новых случаев возросло на 639. 59% из них приходятся на Фландрию, регион, который больше всего пострадал от эпидемии, еще 25% - на Валлонию, 16% - Брюссель.

Госпитализировали 98 человек, причем 18% из них - жители домов престарелых или подобных заведений долгосрочного пребывания. Выписали в сутки 244 пациентов. С учетом выздоровлений и новых госпитализаций количество госпитализированных уменьшилось на 180.

Всего с начала эпидемии в стране коронавирусом заболели уже 51 420 человек, из них 55% - в Фландрии. Умерли 8415 больных. Половина смертей приходится на Фландрию - 4154 (49%), еще 2954 - Валлонию (35%), и около 16% - регион Брюссель.

Напомним, в Бельгии 4 мая начался первый этап отмены карантинных мероприятий, введенных для сдерживания распространения коронавируса.

Были разрешены прогулки на свежем воздухе и физические занятия, которые не предусматривают физического контакта, в одиночку или в компании людей, живущих под одной крышей и / или в компании максимум двух других людей.

Сегодня премьер-министр объявила, что отныне разрешено посещение близких друзей и родственников.

С 11 мая в Бельгии будут открыты все магазины, но с дополнительными правилами гигиены, чтобы минимизировать риск заражения.