Уряд Фінляндії працюватиме віддалено через можливе зараження коронавірусом

Уряд Фінляндії працюватиме віддалено, як мінімум, до кінця цього тижня із запобіжною метою у зв’язку з ризиком зараження коронавірусом двох міністрів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.

Міністр соціального забезпечення та охорони здоров'я Айно-Кайса Пеконен і міністр праці Туула Хаатайнен перебували в одному приміщенні з людиною, у якої запідозрили коронавірусну інфекцію. В цієї людини взяли аналізи, результати тесту будуть готові за два дні.

Читайте також Фінляндія за два тижні відновить навчання у школах

Міністри після цієї зустрічі взяли участь у нараді уряду. Переговори проходили в різних ізольованих одна від одної кімнатах, однак поза основними переговорами відбувалися окремі зустрічі між міністрами.

Із запобіжною метою запланована на сьогодні година запитань і відповідей в парламенті скасована.

В кінці квітня прем’єрка Фінляндії Санна Марін деякий час працювала дистанційно, дізнавшись, що у знайомого одного зі співробітників її резиденції підтвердили коронавірус. Однак її тест на коронавірус виявився негативним.

Як повідомлялось, уряд Фінляндії з 1 червня послабить обмеження на масові зібрання і дозволить знову відкрити бібліотеки та музеї.







