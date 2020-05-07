Правительство Финляндии будет работать удаленно из-за возможного заражения коронавирусом

Правительство Финляндии будет работать удаленно, как минимум, до конца этой недели в связи с риском заражения коронавирусом двух министров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Министр социального обеспечения и здравоохранения Айно-Кайса Пеконен и министр труда Туула Хаатайнен находились в одном помещении с человеком, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию. У этого человека взяли анализы, результаты теста будут готовы через два дня.

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Министры после этой встречи приняли участие в совещании правительства. Переговоры проходили в разных изолированных друг от друга комнатах, однако вне основных переговоров происходили отдельные встречи между министрами.

С целью предосторожности запланированный на сегодня час вопросов и ответов в парламенте отменен.

В конце апреля премьер Финляндии Санна Марин некоторое время работала дистанционно, узнав, что у знакомого одного из сотрудников ее резиденции подтвердили коронавирус. Однако ее тест на коронавирус оказался отрицательным.

Как сообщалось, правительство Финляндии с 1 июня ослабит ограничения на массовые собрания и позволит вновь открыть библиотеки и музеи.