Методи захисту торгівлі ЄС на 80% знизили нечесні практики

Захисні заходи ЄС у сфері торгівлі на 80% знизили обсяги нечесного імпорту.

Як повідомляє "Європейська права", про це йдеться у звіті за 2019 рік, оприлюдненому сьогодні на сайті Єврокомісії.

"Заходи захисту торгівлі, які застосовує ЄС, ефективно зменшують обсяги нечесних практик у міжнародній торгівлі. Антидемпінгові та антисубсидійні мита, які застосовує ЄС, зменшили обсяги нечесного імпорту в середньому на 80%, тоді як інші поставки з-поза меж ЄС не постраждали", - зазначають в огляді.

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Також зазначається, що вжиті заходи дозволяють захищати на 23 тисячі більше робочих місць, ніж у попередньому році – загалом близько 343 тисяч.

"Потужний та ефективний торговельний захист критично важливий для того, щоб захистити наші компанії та робочі місця від нечесних торгівельних практик та гарантувати різноманітність постачання. Забезпечення чесних ринкових умов роботи для наших компаній стане ще важливішим у період відновлення після кризи, зумовленої коронавірусом.

Імпорт надає нашим споживачам та бізнесу ширший вибір за конкурентною ціною, але ми маємо гарантувати, що цей імпорт приходить у Європу на чесних умовах, без демпінгу та субсидіювання, і не робить нас надмірно залежними", - зазначив у коментарі єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоґан.

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У звіті зазначається, що у 2019 році Єврокомісія ініціювала 16 розслідувань за нечесні торговельні практики, порівняно з 10 у 2018 році, та запровадила 12 нових заходів, також переглянула низку існуючих правил. Переважна більшість захисних заходів стосуються імпорту з Китаю (93), Росії (10), Індії (7) та США (6).

У 2019 році ЄК з власної ініціативи розпочала рекордні 4 розслідування щодо спроб обійти існуючі заходи, зокрема, щодо імпорту кухонного приладдя та посуду з Китаю, за підсумками якого мита почали сплачувати на 30 компаній більше.

Запобіжні заходи (safeguard measures) торкнулися імпорту сталі та рису.

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