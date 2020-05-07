Методы защиты торговли ЕС на 80% снизили нечестные практики

Защитные меры ЕС в сфере торговли на 80% снизили объемы нечестного импорта.

Как сообщает "Европейская права", об этом говорится в отчете за 2019 год, обнародованном сегодня на сайте Еврокомиссии.

"Меры защиты торговли, применяемые ЕС, эффективно уменьшают объемы нечестных практик в международной торговле. Антидемпинговые и антисубсидиционные пошлины, применяемые ЕС, уменьшили объемы нечестного импорта в среднем на 80%, тогда как другие поставки из-за пределов ЕС не пострадали", - отмечают в обзоре.

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Также отмечается, что принятые меры позволяют защищать на 23 000 больше рабочих мест, чем в предыдущем году - всего около 343 тысяч.

"Мощная и эффективная торговая защита критически важна для того, чтобы защитить наши компании и рабочие места от нечестных торговых практик и гарантировать разнообразие поставок. Обеспечение честных рыночных условий работы для наших компаний станет еще более важным в период восстановления после кризиса, обусловленного коронавирусом.

Импорт предоставляет нашим потребителям и бизнесу широкий выбор по конкурентной цене, но мы должны гарантировать, что этот импорт приходит в Европу на честных условиях, без демпинга и субсидирования, и не делает нас чрезмерно зависимыми", - отметил в комментарии еврокомиссар по вопросам торговли Фил Хоган.

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В отчете отмечается, что в 2019 году Еврокомиссия инициировала 16 расследований по нечестным торговым практикам по сравнению с 10 в 2018 году, и ввела 12 новых мер, а также пересмотрела ряд существующих правил. Подавляющее большинство защитных мер применялись к импорту из Китая (93), России (10), Индии (7) и США (6).

В 2019 году ЕК по собственной инициативе начала рекордные четыре расследования попыток обойти существующие меры, в частности, по импорту кухонных принадлежностей и посуды из Китая, по итогам которого пошлины начали платить на 30 компаний больше.

Меры предосторожности (safeguard measures) коснулись импорта стали и риса.

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