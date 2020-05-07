Епідемія у Британії: кількість загиблих за добу знизилась до показників кінця березня

У Великій Британії кількість загиблих за добу знизилася до показників кінця березня.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС, про це сьогодні оголосили представники британського уряду на щоденному брифінгу щодо ситуації з коронавірусом.

За останні 24 години повідомили про смерть ще 539 хворих, загальна кількість померлих зросла до 30 615. Це суттєво менше, ніж у попередні два дні (649 та 693).

Доктор Дженні Герріс, заступниця головного лікаря Англії, зазначила, що щоденна кількість померлих від коронавірусу знизилася до найнижчого рівня, починаючи з кінця березня.

Нагадаємо, найбільшу кількість загиблих за добу зафіксували 10 квітня – 980 осіб.

За останню добу в країні здійснили 86,583 тестів – на понад 17 тисяч більше, ніж вчора, але менше, ніж поставлена урядом мета у 100 тисяч тестів на день.

Востаннє цього показника вдавалося досягати 30 квітня-1 травня. Загалом тести здали вже більше 1,5 мільйона британців.

Повну статистику щодо нової кількості хворих згодом має опублікувати Департамент охорони здоров’я і соціального захисту.

Як повідомлялося раніше, з 11 травня Британія планує почати послаблювати карантинні обмеження.