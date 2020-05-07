Эпидемия в Великобритании: число смертей за сутки снизилось до показателей конца марта

В Великобритании среднее число погибших за сутки снизилось до показателей конца марта.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС, об этом сегодня объявили представители британского правительства на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

За последние 24 часа сообщили о смерти еще 539 больных, общее количество умерших возросло до 30 615. Это существенно меньше, чем в предыдущие два дня (649 и 693).

Доктор Дженни Хэррис, заместитель главного врача Англии, отметила, что ежедневное количество умерших от коронавируса опустилась до самого низкого уровня, начиная с конца марта.

Напомним, наибольшее количество погибших за сутки зафиксировали 10 апреля – 980 человек.

За последние сутки в стране осуществили 86 583 тестов – более чем на 17тысяч больше, чем вчера, но меньше, чем поставлена ​​правительством цель в 100 тысяч тестов в день.

Последний раз этого показателя удавалось достигать 30 апреля-1 мая. Всего тест сдали уже более 1,5 миллиона британцев.

Полную статистику по новому количеству больных позже должен опубликовать Департамент здравоохранения и социальной защиты.

Как сообщалось ранее, с 11 мая Великобритания планирует начать ослаблять карантин.