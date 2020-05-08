Австрія очікує відкриття кордону з Німеччиною до літа

Канцлер Австрії Себастіан Курц очікує завершення дії коронавірусних обмежень на кордоні з Німеччиною до літа.

Про це Курц заявив журналістам у Відні у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.

"Я оптимістично налаштований, що ми знайдемо рішення з Німеччиною протягом найближчих кількох тижнів", - сказав Курц.

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За його словами, в обох країнах зараз низька кількість нових випадків коронавірусної інфекції. Він очікує досягнення угоди "як тільки Німеччина буде готова".

Курц повідомив, що тривають тісні переговори з Єврокомісією, щоб створити "справедливі правила" для відкриття кордонів.

Водночас міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан у п’ятницю закликав до європейської координації для полегшення контролю на кордонах через пандемію коронавірусу. При цьому слід звертати увагу на виникнення інфекції та заходи, вжиті для боротьби з пандемією з обох боків кордону, зазначив політик.

Австрійська туристична галузь дуже залежить від німецьких гостей. У 2019 році німці забронювали близько 37% із 79 мільйонів ночівель, тоді як австрійці - лише близько 30%. Індустрія туризму та дозвілля становить 15,4% ВВП в Австрії.

Нагадаємо, Греція пропонує "безпечний коридор" для подорожей з країн, які впоралися з коронавірусом.