Австрия ожидает открытия границы с Германией к лету

Канцлер Австрии Себастьян Курц ожидает завершения действия коронавирусных ограничений на границе с Германией к лету.

Об этом Курц заявил журналистам в Вене в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

"Я оптимистично настроен, что мы найдем решение с Германией в течение ближайших нескольких недель", - сказал Курц.

Читайте также Кулеба успокоил о судьбе безвиза после пандемии

По его словам, в обеих странах сейчас низкое количество новых случаев коронавирусной инфекции. Он ожидает достижения соглашения "как только Германия будет готова".

Курц сообщил, что продолжаются тесные переговоры с Еврокомиссией, чтобы создать "справедливые правила" для открытия границ.

В то же время министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в пятницу призвал к европейской координации для облегчения контроля на границах из-за пандемии коронавируса. При этом следует обращать внимание на возникновение инфекции и меры, которые принимаются для борьбы с пандемией по обе стороны границы, отметил политик.

Австрийская туристическая отрасль очень зависит от немецких гостей. В 2019 году немцы забронировали около 37% из 79 млн ночевок, тогда как австрийцы - всего около 30%. Индустрия туризма и отдыха составляет 15,4% ВВП в Австрии.

Напомним, Греция предлагает "безопасный коридор" для путешествий из стран, которые справились с коронавируса.