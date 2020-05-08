Рада ЄС погодила пакет заходів для підтримки транспортної галузі в умовах епідемії, запропонований Єврокомісією.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на офіційному сайті.

Рада ЄС погодила пакет заходів для підтримки транспортної галузі країн-членів у зв’язку з надзвичайною ситуацією, зумовленою пандемією коронавірусу. Єврокомісія схвалила його 29 квітня.

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Йдеться про чотири законодавчі ініціативи, які мають полегшити становище компаній шляхом усунення адміністративних бар’єрів та збільшення гнучкості.

"Транспортна галузь – одна з тих, що найбільше постраждали від кризи, і всі заходи, які можуть полегшити її становище, є пріоритетними для хорватського головування. Рада інтенсивно працювала та фіналізувала свої позиції щодо усіх пропозицій за 10 днів. Далі ми будемо працювати з Європарламентом, щоб швидше завершити впровадження цих заходів та створити юридичну визначеність для операторів та керівних органів", - зазначив Олег Буткович, міністр морських справ, транспорту та інфраструктури Хорватії.

У документі з’явилися деякі зміни, порівняно з оригіналом, поданим Комісією, щоб уможливити різне застосування правил у різних країнах-членах, залежно від того, наскільки вони постраждали від пандемії.

У сфері авіаперевезень, пропозиції стосуються роботи компаній, що забезпечують наземне обслуговування, та вимог до ліцензування авіаперевізників; у сфері морських перевезень – зменшення або скасування портових інфраструктурних зборів.

Пропонують уточнити процедуру щодо обмежень для транспорту, які запроваджують країни-члени: передбачається, що вони зможуть зберігати виправдані та пропорційні заходи довше, ніж 14 днів, але не довше, ніж існує ризик для громадського здоров’я, чітко пов’язаний з пандемією коронавірусу.

Для залізниць деяких країн-членів продовжують термін впровадження законодавства ЄС щодо безпеки та взаємної сумісності залізниць – до 31 грудня 2020 року.

Також пропонують продовжити термін дії ліцензії для тих операторів, у яких він скоро спливає і яким, у зв’язку з карантинними обмеженнями, важко виконати необхідні адміністративні процедури у визначений термін, та відтермінувати планові перевірки.

Фінальний варіант документу має бути погоджений Радою ЄС та Європарламентом.