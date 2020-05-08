Совет ЕС согласовал пакет мер по поддержке транспортной отрасли в условиях эпидемии, предложенный Еврокомиссией.

Как пишет "Европейская правда", соответствующее сообщение размещено на официальном сайте.

Совет ЕС согласовал пакет мер по поддержке транспортной отрасли стран-членов в связи с чрезвычайной ситуацией, обусловленной пандемией коронавируса. Еврокомиссия одобрила его 29 апреля.

Читайте также Еврокомиссия разрешила Франции предоставить Air France 7 млрд евро помощи

Речь идет о четырех инициативах, которые должны облегчить положение компаний путем устранения административных барьеров и увеличения гибкости.

"Транспортная отрасль – одна из тех, которые больше всего пострадали от кризиса, и все меры, которые могут облегчить её положение, являются приоритетными для хорватского председательства. Совет интенсивно работал и финализировал свои позиции по всем предложениям за 10 дней. Далее мы будем работать с Европарламентом, чтобы быстро завершить внедрение этих мер и создать юридическую определенность для операторов и руководящих органов", - отметил Олег Буткович, министр морских дел, транспорта и инфраструктуры Хорватии.

В документе появились некоторые изменения по сравнению с оригиналом, представленным Комиссией, чтобы сделать возможным разное применение правил в разных странах-членах, в зависимости от того, насколько они пострадали от пандемии.

В сфере авиаперевозок, предложения касаются работы компаний, обеспечивающих наземное обслуживание и требования к лицензированию авиаперевозчиков; в сфере морских перевозок – уменьшения или отмены портовых инфраструктурных сборов.

Предлагают уточнить процедуру по ограничениям для транспорта, которые вводят страны-члены: предполагается, что они смогут сохранять оправданные и пропорциональные меры дольше, чем 14 дней, но не дольше, чем существует риск для общественного здоровья, четко связанный с пандемией коронавируса.

Для железных дорог некоторых стран-членов продлевают срок внедрения законодательства ЕС по безопасности и взаимной совместимости железных дорог – до 31 декабря 2020 года.

Также предлагают продлить срок действия лицензии для тех операторов, у которых он скоро истекает и которым, в связи с карантинными ограничениями, трудно выполнить необходимые административные процедуры в срок, а также – отсрочить плановые проверки.

Финальный вариант документа должен быть согласован Советом ЕС и Европарламентом.