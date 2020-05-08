Італія стала другою країною Європи, де від епідемії загинули понад 30 тисяч людей

Італія стала другою країною Європи, де від коронавірусу загинули більше 30 тисяч людей. Водночас, кількість нових померлих та нових випадків знову знижується.

Про це повідомляє "Європейська правда" посиланням на останні дані Департаменту соціального захисту Італії.

За останню добу від коронавірусу в Італії померли 243 хворих, загальна кількість померлих зросла до 30 201. Це дещо менше, ніж 274 вчора.

Читайте також Південний Тіроль прискорює послаблення карантину

Нагадаємо, у вівторок позначку у 30 тисяч перетнула Британія. В Іспанії за підсумками останньої доби кількість загиблих від вірусу становить 26 299 осіб.

Кількість нових випадків зменшилася, після невеликого зростання у середу. За останню добу виявили 1327 нових хворих, тоді як попередні два дні – більше 1400, після 1075 у вівторок. Суттєво зменшилася кількість нових випадків у Ломбардії: 634, після стрибка до понад 700 останні два дні.

За останню добу одужали2.747 хворих – дещо менше, ніж понад 3 тисячі вчора. Загалом з початку епідемії одужали 99 023 людей.

Читайте також Італія з 18 травня відновить меси у храмах

Кількість "активних" хворих на коронавірус, які наразі мають позитивний результат тесту, за добу знизилася ще на 1663. Зараз це 87 961 осіб.

Загальна кількість госпіталізованих за добу знизилася до 14 636 пацієнтів. З відділень інтенсивної терапії за добу виписали 143 хворих, зараз там пребувають 1168 осіб.

З початку епідемії, в Італії зареєстрували 217 185 підтверджених випадків коронавірусу.

Нагадаємо, у понеділок, 4 травня, в Італії почалася друга фаза пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. Нові послаблення передбачають відновлення роботи виробництв, будівельних компаній та деяких оптових торговців. Через два тижні має запрацювати роздрібна торгівля.

Детальніше про те, як виглядає життя Італії після 4 травня, читайте у публікації "Європейської правди": Одужання Італії: як країна відновлює життя після жорсткого карантину.