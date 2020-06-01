Туреччина відкриває пляжі, ресторани і дозволяє поїздки між регіонами

Туреччина в понеділок знову відкриває ресторани, кафе і парки і скасовує обмеження на міжміські поїздки в рамках подальшого послаблення карантинних обмежень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Відсьогодні відкриваються ресторани, кондитерські, кафе, чайні сади, басейни і гарячі джерела. У той же час, парки розваг залишаються закритими.

Ресторанам і кафе рекомендується суворо дотримуватися правил гігієни. Столи повинні бути на відстані 1,5 метра один від одного, в той час як клієнтам будуть надані одноразові столові прибори. При обслуговуванні клієнтів персонал буде носити маски та рукавички. Всі вони будуть працювати до 10 години вечора.

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Пляжі, парки, сади, курси водіння, археологічні пам'ятники, бібліотеки, молодіжні центри і табори, а також музеї також можуть відновити роботу.

Уряд зняв обмеження на міжміські поїздки, які вперше були введені в 31 провінції на початку квітня.

Але обмеження на пересування і раніше будуть поширюватися на осіб старше 65 років і до 18 років. Діти до 18 років можуть виходити на вулицю по середах і п'ятницях з 14:00 до 20:00.

Однак Міністерство внутрішніх справ окремо оголосило, що дітям у віці до 18 років буде дозволено подорожувати в міста і між містами разом зі своїми батьками.

План нормалізації передбачає, що всі державні службовці, які перебувають в адміністративній відпустці або працюють віддалено, повертаються на роботу з 1 червня.

Тим часом призовників почали звільняти з своїх військових баз 31 травня. Звільнення призовників були відкладені на місяць в рамках антивірусних заходів.

Нагадаємо, минулого тижня Туреччина відновила міжміське залізничне сполучення після двомісячної перерви.

27 травня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що країна наближається до кінця епідемії коронавірусу.