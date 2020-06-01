Туреччина відкриває пляжі, ресторани і дозволяє поїздки між регіонами
Туреччина в понеділок знову відкриває ресторани, кафе і парки і скасовує обмеження на міжміські поїздки в рамках подальшого послаблення карантинних обмежень.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Відсьогодні відкриваються ресторани, кондитерські, кафе, чайні сади, басейни і гарячі джерела. У той же час, парки розваг залишаються закритими.
Ресторанам і кафе рекомендується суворо дотримуватися правил гігієни. Столи повинні бути на відстані 1,5 метра один від одного, в той час як клієнтам будуть надані одноразові столові прибори. При обслуговуванні клієнтів персонал буде носити маски та рукавички. Всі вони будуть працювати до 10 години вечора.
Пляжі, парки, сади, курси водіння, археологічні пам'ятники, бібліотеки, молодіжні центри і табори, а також музеї також можуть відновити роботу.
Уряд зняв обмеження на міжміські поїздки, які вперше були введені в 31 провінції на початку квітня.
Але обмеження на пересування і раніше будуть поширюватися на осіб старше 65 років і до 18 років. Діти до 18 років можуть виходити на вулицю по середах і п'ятницях з 14:00 до 20:00.
Однак Міністерство внутрішніх справ окремо оголосило, що дітям у віці до 18 років буде дозволено подорожувати в міста і між містами разом зі своїми батьками.
План нормалізації передбачає, що всі державні службовці, які перебувають в адміністративній відпустці або працюють віддалено, повертаються на роботу з 1 червня.
Тим часом призовників почали звільняти з своїх військових баз 31 травня. Звільнення призовників були відкладені на місяць в рамках антивірусних заходів.
Нагадаємо, минулого тижня Туреччина відновила міжміське залізничне сполучення після двомісячної перерви.
27 травня президент Реджеп Таїп Ердоган заявив про те, що країна наближається до кінця епідемії коронавірусу.