Турция открывает пляжи, рестораны и разрешает поездки между регионами

Турция в понедельник вновь открывает рестораны, кафе и парки и отменяет ограничения на междугородние поездки в рамках дальнейшего ослабления карантинных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

С сегодняшнего дня открываются рестораны, кондитерские, кафе, чайные сады, бассейны и горячие источники. В то же время, парки развлечений остаются закрытыми.

Рестораны и кафе рекомендуется строго соблюдать правила гигиены. Столы должны быть на расстоянии 1,5 метра друг от друга, в то время как клиентам будут предоставлены одноразовые столовые приборы. При обслуживании клиентов персонал будет носить маски и перчатки. Все они будут работать до 10 часов вечера.

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Пляжи, парки, сады, курсы вождения, археологические памятники, библиотеки, молодежные центры и лагеря, а также музеи также могут возобновить работу.

Правительство сняло ограничения на междугородние поездки, которые впервые были введены в 31 провинции в начале апреля.

Но ограничения на передвижения по-прежнему будут распространяться на лиц старше 65 лет и до 18 лет. Дети до 18 лет могут выходить на улицу по средам и пятницам с 14:00 до 20:00.

Однако Министерство внутренних дел отдельно объявило, что детям в возрасте до 18 лет будет разрешено путешествовать в города и между городами вместе со своими родителями.

План нормализации предусматривает, что все государственные служащие, находящиеся в административном отпуске или работающие удаленно, возвращаются на работу с 1 июня.

Тем временем призывников начали увольнять со своих военных баз 31 мая. Увольнения призывников были отложены на месяц в рамках антивирусных мер.

На прошлой неделе Турция возобновила междугороднее железнодорожное сообщение после двухмесячного перерыва.

27 мая президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна приближается к концу эпидемии коронавируса.