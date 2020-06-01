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Мюнхен заборонив "зірку Давида" на коронавірусних протестах

Понеділок, 1 червня 2020, 12:59

Міська влада Мюнхена заборонила використовувати "зірку Давида" нацистської епохи під час "коронавірусних" демонстрацій. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

Низка протестувальників у різних містах по всій Німеччині почала носити шестикутні жовті зірки з написом "невакцинований", що зовні нагадували піктограми, які євреї були змушені носити на окупованих нацистами територіях під час Голокосту.

 

Деякі учасники протесту проти карантинних заходів також одяглися в смугасту форму як у в’язнів концтаборів, тримаючи таблички з написами: "Маски зроблять вас вільними" або "Вакцинація зробить вас вільними".

Демонстранти використовують таку тактику, щоб висловити свою незгоду з обов'язковою вакцинацією проти коронавірусу. Уряд Німеччини неодноразово заявляв, що не здійснюватиме таку обов’язкову програму. 

Комісар по боротьбі з антисемітизмом Фелікс Кляйн заявив, що носіння змінених єврейських зірок є "порушенням табу". За словами Кляйна, використовуючи символи Голокосту під час протестів, демонстранти применшують жертви і страждання людей під час тих трагічних подій.

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Німецькі політики закликали все більше міст і земель заборонити використання зірок нацистської епохи на акціях протесту і визнати їх формою для підбурювання.

Протести проти урядових коронавірусних обмежень відбувається в Німеччині протягом кількох тижнів. Хоча число учасників починає скорочуватися, політики і аналітики все більше стурбовані праворадикальною екстремістською радикалізацією на демонстраціях. 

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Коронавірус Німеччина
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