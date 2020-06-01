Кожен другий німець готовий вакцинуватися від коронавірусу

Згідно з опитуванням, опублікованим у понеділок, кожен другий німець готовий вакцинуватися проти коронавірусу, якби вакцина була доступна вже зараз.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Кожен четвертий німець ймовірно би вакцинувався, свідчить онлайн-опитування YouGov, проведене на замовлення агентства.

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Кожен п'ятий з 2056 респондентів заявив, що не буде вакцинуватися. Чоловіки більш охоче погоджувались на вакцинацію, ніж жінки.

Станом на сьогодні ще немає вакцини проти коронавірусу. На думку більшості експертів, перші схвалені вакцини не будуть готові до масового використання до наступного року.

У Німеччині циркулюють чимало спекуляцій про можливу вакцинацію. Федеральний уряд неодноразово підкреслював, що не зробить майбутню вакцинацію обов'язковою.

Обов'язкова вакцинація може бути виправдана тільки в особливих випадках, оскільки вона суперечить статті 2 Конституції Німеччини про те, що "Кожен має право на життя і фізичну недоторканність".

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З березня вакцинація в Німеччині є обов'язковою для захисту від кору, в тому числі для дітей та персоналу в дитячих садках і школах.

За даними німецького інституту інфекційних захворювань Інституту Роберта Коха, загальне число інфекцій коронавірусу в Німеччині від початку спалаху досягло 181 815. Загальне число померлих - 8511 осіб.

Нагадаємо, Єврокомісія у рамках глобального марафону збору коштів на розробку вакцини від коронавірусу зібрала вже 9,5 млрд євро.