Мюнхен запретил "звезду Давида" на коронавирусных протестах

Городские власти Мюнхена запретили использовать "звезду Давида" нацистской эпохи во время "коронавирусных" демонстраций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

Ряд протестующих в разных городах по всей Германии начала носить шестиугольные желтые звезды с надписью "невакцинированный", внешне напоминающие пиктограммы, которые евреи были вынуждены носить на оккупированных нацистами территориях во время Холокоста.

Некоторые протестующие против карантинных мер также оделись в полосатую форму, как у заключенных концлагерей, держа таблички с надписями: "Маски сделают вас свободными" или "Вакцинация сделает вас свободными".

Демонстранты используют такую ​​тактику, чтобы выразить свое несогласие с обязательной вакцинацией от коронавируса. Правительство Германии неоднократно заявляло, что не будет осуществлять такую ​​обязательную программу.

Комиссар по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн заявил, что ношение измененных еврейских звезд является "нарушением табу". По словам Кляйна, используя символы Холокоста во время протестов, демонстранты умаляют жертвы и страдания людей во время тех трагических событий.

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Немецкие политики призвали все больше городов и земель запретить использование звезд нацистской эпохи на акциях протеста и признать их формой для подстрекательства.

Протесты против правительственных коронавирусных ограничений происходит в Германии в течение нескольких недель. Хотя число участников начинает сокращаться, политики и аналитики все больше обеспокоены праворадикальной экстремистской радикализацией на демонстрациях.